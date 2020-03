Serie Innehalten : Regiobahn fährt noch – mit weniger Fahrgästen

Mettmann Die S 28 ist dieser Tage zu einer Geisterbahn geworden. Doch sie fährt weiter.

Dazu sollte auch Dankbarkeit dafür gehören, dass die Regiobahn noch fährt. Wenn auch nicht so durchgetaktet, wie man es von ihr gewohnt ist. Mit dem Sonderfahrplan stellt sich das Gefühl eines nicht enden wollenden Wochenendes ein. Nur dass uns das Murmeltiergefühl diesmal nicht mehr loslässt. So wie es dem „Wettermann“ ging im legendären Hollywood-Klassiker „Und ewig grüßt das Murmeltier“. Sie kennen den Film nicht? Dann sei nur soviel dazu gesagt: Ein grandios schauspielernder Bill Murray hängt in einer Zeitschleife fest. Jeden Morgen das gleiche Lied im Radio, jeden Tag die gleichen Leute mit den gleichen Allüren. Ein Entrinnen scheint es nicht zu geben – bis zu dem Moment, in dem der Protagonist begreift, dass nur eines hilft: Auf die Kleinigkeiten schauen und das eigene Leben verändern. Am Ende hat die Zwangslage aus dem egozentrischen Zyniker einen mitfühlenden Zeitgenossen gemacht.

Nun aber zurück zur Regiobahn und zu all dem, was einem dort – allein am Gleis sitzend – so in den Sinn kommen kann. Die Ruhe an einem sonst so lebendigen Ort ist nahezu unheimlich. Am Bahnsteig gegenüber warten zwei Leute auf den Zug, der die gespenstische Stille für einen Augenblick durchbricht. Zwei Männer unterhalten sich über die Gleise hinweg – einer sichtbar angetrunken und mit Bierflasche in der Hand. In solchen Augenblicken drängt sich die Angst vor dem auf, was dieser „Shutdown“ mit den Menschen machen wird. Eingesperrt in ihren Wohnungen, so als würden die Weihnachtstage nie enden. Psychologen kennen dieses Phänomen: Zu lange aufeinander hocken lässt so Manchen an seine Grenzen kommen.