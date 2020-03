CDU-Treffen in Kaarst trotz Corona : Lars Christoph weist Anschuldigungen zurück

Kaarst Der CDU-Bürgermeisterkandidat wird für sein Verhalten während der Corona-Krise attackiert. Noch ehe er Stellung beziehen konnte, wurde der Beitrag gesperrt.

Lars Christoph, Bürgermeisterkandidat der CDU für die Kommunalwahl im September, wird bei Facebook für sein Verhalten in der Corona-Krise scharf kritisiert. „Lars Christoph lässt die Sitzungen unter seiner Leitung und Verantwortung stattfinden, als gäbe es keinen Coronavirus. Oberstes Gebot der Stunde ist die Vermeidung von Sozialkontakten“, postete eine Facebook-Userin am Mittwochabend in die Gruppe „Du bist Kaarster, wenn...“. Als „Gipfel der Ignoranz“ bezeichnete sie es, dass Christoph zudem zu einem Foto-Termin für die Wahlen im Herbst lud. „Der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident, der Landrat und die Bürgermeisterin können mahnen, warnen, appellieren – Lars Christoph, der Bürgermeister werden will, ignoriert stumpf alle und jeden. Wer so leichtsinnig, stur und unverantwortlich mit der Politik anderer umgeht, hat in der Politik nichts verloren“, so die Userin.