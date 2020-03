95 Infizierte : Erster Todesfall im Rhein-Kreis Neuss nach Corona-Infektion

Rhein-Kreis Eine 88-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus Neuss ist am Freitag an den Folgen des Virus gestorben. Sie ist das erste Todesopfer aus dem Kreisgebiet.

Das teilt der Kreis mit. Aktuell ist im Rhein-Kreis Neuss bei 95 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zwei Personen sind bereits wieder von der Infektion genesen. Von den mit dem Virus infizierten Personen wohnen 22 in Meerbusch, je 16 in Grevenbroich und Dormagen, 15 in Neuss, 13 in Kaarst, sieben in Korschenbroich sowie je drei in Jüchen und Rommerskirchen.