Mobilität in Jüchen: Die Stadt will fahrradfreundlicher werden.

Die Stadt will fahrradfreundlicher werden

Mobilität in Jüchen

Jüchen Jüchen beantragt eine Mitgliedschaft bei der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“. Darauf hat die Stadt vier Jahre lang hingearbeitet. Nun muss die Politik den Antrag noch befürworten.

Klimafreundliche Mobilität war, ist und bleibt ein Thema in der Gesellschaft – das ist auch der Stadtverwaltung bewusst. Daher wurde bereits 2015 das Konzept „Fahrrad- und fußgängerfreundliches Jüchen“ beschlossen und sukzessiv umgesetzt. Ein nächster Schritt ist jetzt der Antrag auf Mitgliedschaft bei der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“ (AGFS). Beim Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Donnerstag, 21. November, entscheidet die Politik, ob sich die Stadt bewirbt.