Schulwegprobleme in Jüchen : Stadt will Schulwege sicherer machen

Schulstraße, Ecke Grüner Weg in Gierath: Kontrollen der Stadtverwaltung haben ergeben, dass an der Einmündung eine unzureichende Sichtsituation für die Grundschüler der Lindenschule vorherrscht. Foto: Markus Rick (rick)

Gierath Vor Ort Überprüfungen und Umfragen bei den Eltern liefern der Stadtverwaltung Ansätze für die Schulwegsicherung in Jüchen. Eine erste Maßnahme wird jetzt an der Lindenschule vorgenommen, weitere folgen.

Nach Frühstück und Zähneputzen gehört der Schulweg zum morgentlichen Alltag eines jeden Kindes. Dass dieser allerdings nicht ganz ungefährlich ist, zeigt sich immer wieder an traurigen Beispielen. Für die Schulwegsicherung an Schulen im Stadtgebiet hat der Schul- und Jugendausschuss daher Maßnahmen beschlossen. Mit höchster Priorität steht die Lindenschule in Gierath im Fokus.

Bei Überprüfungen vor Ort im Mai wurde insbesondere die unzureichende Sichtsituation an der Einmündung Grüner Weg Ecke Schulstraße bemängelt. Um weitere Problempunkte zu bestimmen, schickte die Stadtverwaltung Fragebögen an die Eltern: Von 160 Fragebögen wurden 85 ausgefüllt an die Verwaltung zurückgesandt. Die Auswertung der freiwilligen Umfrage wurde jetzt bei der Sitzung des Schul- und Jugendausschusses mitgeteilt.

Info Statistiken zu Unfällen auf dem Schulweg 104.948 Schulwegunfälle wurden 2018 nach nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gemeldet. 23 Schulwegunfälle endeten in 2018 mit Todesfolge. Die Zahl der verzeichneten Schulwegunfälle sank in den letzten zwanzig Jahren – 1999 waren es noch 151.280 (120 tödlich).

Der Schulweg zur Lindenstraße ist etwa ein Kilometer lang und wird in maximal 15 Minuten zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückgelegt. Als Problempunkte wurden von den Eltern unter anderem die L 116 in Neuenhoven und der Fußgängerüberweg Bedburdycker Straße Kreuzung Neuenhovener Straße benannt. Immer wieder stellt zudem das widerrechtliche Halten und Parken vor der Schule ein Problem dar. So werden auf Grüner Weg zwischen Schulstraße und Bumenweg Pwk abgestellt, die die Kinder auf die befahrene Straße leiten, da zudem ein Gehweg fehlt. Der Fußweg über Grüner Weg wird somit zum Problempunkt. Ähnliches gilt für die Schulstraße zwischen Blumenweg und Am Engelrat. Die dort abgestellten Fahrzeuge sorgen für Komplikationen, da der fließende Verkehr auf die Gegenfahrbahn ausweichen muss und in Folge dessen Verkehrreglung wie „rechts vor links“ nicht eingehalten werden.

Als Lösungsansatz wurden daher probeweise eingeschränkte Halteverbote auf der Schulstraße zwischen Blumenweg und Am Engelrath eingerichtet. Dazu habe die Stadtverwaltung „positive Rückmeldungen“ seitens der Bevölkerung bekommen, gibt sie an. Zudem gehe aus verdeckten Geschwindigkeitsmessungen hervor, dass „im Zusammenhang mit dem eingeschränkten Haltverbot keine Geschwindigkeitserhöhung festgestellt werden konnte“. Auf Grund der Beobachtungen wird jetzt „als erster Schritt im Rahmen des Schulwegkonzeptes das eingeschränkte Haltverbot auf der Schulstraße im Abschnitt zwischen Blumenweg und Rosenweg fest installiert“, informiert die Stadtverwaltung. Davon erhoffe sie sich „eine erste sofortige Verbesserung“. Sobald ein Gesamtergebnis der Auswertung vorliegt, werden die Verantwortlichen weitere Maßnahmen zur Schulwegsicherung erarbeiten.