„Parking Day“ : ADFC fordert Platz für Fahrräder

Kurt Krefft, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC in Leverkusen, fordert mehr Platz für Fahrräder in der Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fahrradclub blockiert am sogenannten „Parking Day“ Autoparkplätze in der Stadt.

An der Kölner Straße, Ecke Wilhelmstraße war am Freitag etwas zunächst Seltsames zu beobachten. Ein Fahrrad stand in der Parkzone für Autos, markiert mit einem offiziell gültigen Pkw-Parkschein. Anlass war die bundesweite Aktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) namens „Parking Day“. Zum ersten Mal war auch Leverkusen dabei. Damit will der ADFC Leverkusen auf die seiner Meinung nach ungerechte Aufteilung des öffentlichen Raumes aufmerksam machen.