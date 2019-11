Volkstrauertag im Rhein-Kreis : Ein Tag der Erinnerung und zugleich der Mahnung

Ansgar Heveling sprach am Ehrenmal auf dem Friedhof Jüchen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Volkstrauertag in Grevenbroich, Korschenbroich und Jüchen: Zahlreiche Menschen jeden Alters kamen zu den Feierstunden.

Die Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege wachhalten, und ebenso allen Menschen gedenken, die verfolgt und ermordet wurden – dies geschah am Volkstrauertag an zahlreichen Orten im Rhein-Kreis Neuss.