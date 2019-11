Müllabfuhr in Jüchen : Firma Schönmackers testet einen neuen Müllwagen

Müllabfuhr in Jüchen

Das neue Müllfahrzeug für Jüchen: Die Tonnen werden an der Seite entleert. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Die Firma Schönmackers Umweltdienste testet im Jüchener Stadtgebiet in den kommenden vier Monaten den Einsatz von Abfallsammelfahrzeugen mit Seitenladertechnik. Die Firma plant, diese Fahrzeuge in Zukunft flächendeckend zur Leerung von Mülltonnen einzusetzen.

Bisher kommen in Jüchen zur Leerung von Abfalltonnen ausschließlich Hecklader mit einer Heckschüttung zum Einsatz. Das neue Fahrzeug kann von einer Person allein betrieben werden.

Bei den neuen Seitenladern erfolgt die Gefäßentleerung über einen automatisierten Seitenarm durch einen Greifer. Der Fahrer steuert diese Vorrichtung aus dem Fahrerhaus mittels eines Joysticks. Die Leerung einer Tonne kann so innerhalb von wenigen Sekunden erfolgen. Durch den Einsatz dieser kompakten und geräuscharmen Fahrzeuge kommt es zu keinen Änderungen für die Bürger, wie Stadtsprecher Norbert Wolf betont. „Wie bisher sollten Müllgefäße nicht hinter Hindernissen, wie Pkw, Bäume oder Laternen, aufgestellt werden. Die Aufstellung sollte nah am Fahrbahnrand erfolgen, so dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert werden“, sagt Wolf.