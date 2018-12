Freizeit in Rommerskirchen: Gemeinde legt neuen Routenplan für Fahrradfahrer vor

Freizeit in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die wieder aufgelegte Broschüre informiert darüber, wo abseits stark befahrener Straßen einiges zu entdecken ist.

Radeln in der Gemeinde ist nicht allein angesichts des bestens ausgebauten Freizeitwegenetzes überaus beliebt. Dies gilt auch für diejenigen, die (noch) nicht jeden Winkel der 60 Quadratkilometer großen Flächengemeinde schon mit dem Fahrrad erkundet haben. Nahezu zeitgleich mit der für sieben weitere Jahre erfolgten Verlängerung der Mitgliedschaft der Gemeinde Rommerskirchen in der AGFS (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) ist auch der neue Fahrradplan erschienen. Die bislang letzte Auflage war seit einiger Zeit vergriffen; sie wurde insbesondere von den zahlreichen Freizeitradlern, die das Radwegenetz rund um die Gillbachgemeinde entdecken wollen, vermisst. „Der neue Fahrradplan ist ein guter Wegweiser durch die Gemeinde, wo man auch abseits der stark befahrenen Straßen vieles entdecken kann“, sagt Rathaussprecher Elmar Gasten.