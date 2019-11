Autobahnlärm in Hochneukirch : Straßen.NRW streitet Lärmzunahme ab

Der Lärmschutz auf der A 44n sei ausreichend, informiert Straßen.NRW in einem Schreiben an die Stadt Jüchen. Diese hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das jedoch das Gegenteil aussagte. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Der vorhandene Lärmschutz an der A 44n sei immer noch ausreichend dimensioniert, schreibt der Landesbetrieb der Stadt Jüchen.

Seitdem die A 44n in Betrieb genommen worden ist, klagen die Bürger in Hochneukirch über eine deutliche Zunahme der Lärmbelästigung, insbesondere in der Siedlung in Sichtweite der neuen Autobahn. Diese ist zwar von einer Lärmschutzmauer flankiert, Lkw sind aber zu einem Teil oberhalb der Mauer zu sehen und somit auch zu hören. Deshalb hatte die Stadtverwaltung auf Druck der Kommunalpolitik eine Lärmmessung an drei Stellen in Hochneukirch bei einem Ingenieurbüro in Auftrag gegeben. Mit den Ergebnissen konfrontierte die Stadt jetzt Straßen.NRW. Doch die Antwort ist ernüchternd und ablehnend, wie der Umwelt- und Verkehrsausschuss jetzt erfuhr.