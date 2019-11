Interkommunales Gewerbegebiet : Stadt sucht vor allem produzierendes Gewerbe

Blick über die A540 bei Jüchen. Hier soll das Gewerbegebiet entstehen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen RWE hat sich laut Darstellung der Stadt Jüchen als Eigentümer der Flächen dazu verpflichtet, einen Verkauf im Einvernehmen mit den Kommunen durchzuführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Die Einflussnahme und Entscheidung darüber, welche Branchen und Unternehmen sich im künftigen interkommunalen Gewerbegebiet Jüchen-Grevenbroich ansiedeln, wollen sich weder die Jüchener Kommunalpolitiker, noch der Bürgermeister nehmen lassen. Oberstes Ziel dieser Beteiligten ist es, produzierendes Gewerbe in die Stadt zu holen, um damit auch dem Arbeitsplatzverlust durch den Kohleausstieg zu begegnen. Als das zentrale Instrument der Mitbestimmung und Mitentscheidung legt die Stadt Jüchen jetzt zur nächsten Hauptausschusssitzung am 21. November eine Vermarktungsvereinbarung vor.

Die Stadt Grevenbroich ist erst bei der Entscheidung über die Änderung des Flächennutzungsplanes angekommen für das Gewerbegebiet, das mittlerweile auf den Namen „Industriepark Elsbachtal“ getauft wurde. Laut des Grevenbroicher Stadtsprechers Stephan Renner haben diesem Namen beide Städte ebenso zugestimmt wie RWE als Grundstückseigentümer und die Duisburger Hafen AG als Projektpartner. Der Name knüpft laut Renner an den „südöstlich fast angrenzenden“ Naturraum Elsbachtal an.

Info Ausschuss beginnt mit Fragen der Einwohner Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss öffentliche Sitzung am 21. November ab 18 Uhr in Haus Katz. Tagesordnung u.a. Fragen der Einwohner, Wasserversorgung im Stadtgebiet, Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv, Haushaltsberatungen für 2020, Vermarktung des Industrieparks Elsbachtal, fahrradfreundliches Jüchen.

Die Stadt Grevenbroich legte den Fraktionen zwar bereits einen Plan mit eingezeichneten Flächen für den neuen Industriepark vor. Auf Redaktionsnachfrage hieß es aber, die im Plan dargestellten Flächen seien nur Platzhalter. Die Baufenster würden erst im Bebauungsplan- Verfahren festgelegt. Der Jüchener Hauptausschuss soll nun nach Vorstellung der Verwaltung die Vermarktungsvereinbarung dem Stadtrat zustimmend empfehlen. Die Vereinbarung soll mit der Projekt GmbH aus RWE und DuisportAG und der Stadt Grevenbroich geschlossen werden.

Das interkommunale Gewerbegebiet Jüchen-Grevenbroich, genannt „Industriepark Elsbachtal“: Die Stadt Grevenbroich legte den Fraktionen bereits einen Plan mit eingezeichneten Flächen für den neuen Industriepark vor. Auf Redaktionsnachfrage hieß es aber, die im Plan dargestellten Flächen seien nur Platzhalter. Die Baufenster würden erst im Bebauungsplan- Verfahren festgelegt. Foto: Stadt Grevenbroich

Zuvor hatte der Jüchener Rat bereits im Juli den Städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Jüchen-Grevenbroich beschlossen. Darin heißt es unter anderem: „Die interkommunale Vorabstimmung über die Kriterien zur Vermarktung der Bauflächen...erfolgt auf direktem Wege zwischen den Städten, unter Einbeziehung der zuständigen Fachausschüsse, des Rates und deren Zustimmung.“ Die Vorgehensweise über den Umgang mit Grundstücksinteressenten und das Verfahren bei der späteren Vermarktung sollen die Vertragspartner bis spätestens zum 31. Dezember 2019 vereinbaren. Jüchen läge dann mit der Ratssitzung am 12. Dezember noch in der Frist.

RWE hat sich laut Darstellung der Stadt Jüchen als Eigentümer der Flächen dazu verpflichtet, einen Verkauf im Einvernehmen mit den beiden Kommunen durchzuführen. Um auf Flächenanfragen von Unternehmen schnell reagieren zu können, haben sich die Parteien darauf geeinigt, dass eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden soll. Bevor jedoch über Grundstücksverkäufe und Ansiedlungen entschieden wird, soll eine Kontaktstelle bei RWE die Anfragen bewerten. Die endgültige Entscheidung soll aber anschließend die Lenkungsgruppe fällen.

In der Präambel zur Vermarktungs-Vereinbarung steht unter anderem: „Der Industriepark Elsbachtal soll dem Strukturwandel in der Region, durch die sukzessive Beendigung des Braunkohleabbaus und der –verstromung, vorbeugen und neue Arbeitsplätze schaffen.“ Die Projekt GmbH solle die Flächen des Gewerbegebietes entwickeln und im Einvernehmen mit den Städten Grevenbroich und Jüchen vermarkten. Zur Bündelung der Anfragen nach Flächen im Industriepark Elsbachtal soll eine Kontaktstelle bei der Projekt GmbH in der Kölner RWE-Zentrale eingerichtet werden. Die beiden Städte verpflichten sich, alle Anfragen für den Industriepark zunächst an die Kontaktstelle weiterzuleiten.

Werbebroschüren, wie das generelle Marketing für den Industriepark sollen die vier Partner gemeinsam auf den Weg bringen, dazu sollen auch die Auftritte auf Messen wie der Expo Real in München oder der Polis Convention in Düsseldorf gehören. Natürlich soll auch digital über die Internetseiten der Partner, in sozialen Medien oder Portalen geworben werden.