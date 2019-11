Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen : Das soziale Engagement der Heimatschützen

Jüchen Ob Delfintherapie, Seniorenfeier, Weihnachtsbaum oder viele Spenden – das Brauchtum hilft.

Bäckermeister Sebastian Weyers, selbst passionierter Schütze, hatte 2000 Stücke Kuchen und 500 Dougnuts gestiftet. Außerdem hatte Michael Ermer für die BSHV-Spendensammlung aus einer Waffelaktion an seinem Rewemarkt 2340 Euro beigesteuert. Mit 665 Euro wurde die Hilfsorganisation „Kleine Engel“ in Namibia vom BSHV bedacht. Zudem wird regelmäßig beim Schützenfest während des ökumenischen Gottesdienstes und bei der Generalversammlung Geld für Projekte in Jüchen und weltweit gesammelt. Bei den Besuchen des BSHV in den Kindergärten werden bei den Festen Würstchen gegrillt, deren Verkaufserlös ans Nikolauskloster weht. Und jedes Jahr im April lädt der BSHV zu einer Seniorenfeier mit einem künstlerischen Rahmenprogramm ein. Um den großen Weihnachtsbaum auf dem Jüchener Marktplatz aufbauen und schmücken zu können, steuert der BSHV 1000 Euro bei und spendiert den Kindern beim „Anknipsen“ des Weihnachtsbaumes am letzten Freitag vor dem ersten Advent 300 Weckmänner.