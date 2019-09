Großes Event des Kreises in Jüchen : Mega-Fest für Kinder und Familien

Jüchen Nach drei Jahren Pause richtet der Kreis wieder sein Familienfest auf dem Dycker Feld aus. Am 22. September warten dort 115 Aussteller und drei Showbühnen auf tausende Besucher. Mit dabei: Fug & Janina aus dem ZDF-Kinderkanal.

„Das Dycker Feld ist perfekt für das Familienfest“, freut sich Marion Klein, Leiterin des Kreis-Jugendamtes. Um die Kinder mit dem enormen Angebot nicht zu überfordern, erstreckt sich das Fest auf einem 1,2 Kilometer langen Streifen mit Ausstellern an beiden Seiten. Dadurch wird die ganze Veranstaltung entzerrt, „so dass man mit sehr vielen Menschen ins Gespräch kommen kann“, sagt Marion Klein. Selten habe man die Möglichkeit, so unverkrampft mit Leuten zu sprechen. Für das Jugendamt des Kreises und andere Organisationen eine tolle Gelegenheit. Zahlreiche Verbände und Organisationen stellen Angebote für Familien vor – von der Schwangerschafts- und Erziehungsberatung bis zu Tipps zur Zahngesundheit,

Ort Am Schloss Dyck in Jüchen auf dem Dycker Feld

Zeit Am Sonntag, 22. September, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr

„Die Kinder und die Familien stehen im Vordergrund“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Für die Erwachsenen gebe es in der Region bereits genügend Veranstaltungen wie etwa die zahlreichen Schützenfeste. Auch der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens freut sich über die Einbindung der Stadt in das Projekt. „All die Jahre war das Fest ein tolles Ereignis – und wir hoffen, dass es nun wieder so gut läuft“, sagt Zillikens.

Verkehrstechnisch sollte es jedoch selbst bei einem Besucher-Ansturm zu keinen Problemen kommen. Die am Feld vorbei führende L32 wird am Sonntag, 22. September, extra für die Veranstaltung zur Einbahnstraße in Richtung Schloss werden. Die Parkplätze am Schloss Dyck können genutzt werden. Trotz der Park-Möglichkeiten wird Besuchern aus dem Umkreis empfohlen, mit dem Fahrrad zu kommen. Die Veranstalter hoffen, dass trotz des Termins Mitte September auch das Wetter mitspielt.