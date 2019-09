Evangelische Kirchengemeinde : Eigene Stiftung unterstützt evangelische Gemeinde

Jüchen Bei der evangelischen Kirchengemeinde Jüchen gibt es eine eigene Stiftung, die das kirchliche Leben unterstützt. Für die Stiftung ist jetzt der Erlös des Gemeindefests am vergangenen Wochenende auf dem Jüchener Marktplatz bestimmt.

Der Erlös der Feste, die abwechselnd in Jüchen und in Bedburdyck stattfinden, kommt jedes Jahr einem karitativen Zweck zugute – in diesem Jahr der Stiftung. „Es ist eine Herausforderung, das Gemeindeleben in den sich verändernden Zeiten zu finanzieren – wenn die Kirchensteuer rückläufig wird und sich die Gesellschaft wandelt“, sagte Gemeindepfarrer Horst Porkolab.