Schützenfest in Damm : Die Dorfgemeinschaft Damm lädt zum Mitfeiern ein

Schützenfest in Damm

Jüchen Für das Kronprinzenpaar René Stiller und Julia Deisberg begann das Schützenjahr mit der Proklamation im März.

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Schützenfestes der Dorfgemeinde von Damm. Für das Kronprinzenpaar René Stiller und Julia Deisberg begann das Schützenjahr mit der Proklamation im März. René Stiller wurde 1989 in Dormagen geboren, er wuchs aber in Damm auf. Der gelernte Tischler arbeitet bei einem Küchen-Studio. Seine Schützenlaufbahn begann er bei den Edelknaben; marschierte als Tellschütze im Dammer Regiment mit, bevor er den Grenadierzug „Baach Boschte“ mitgründete. Er ist auch Mitglied bei den Scheibenschützen „Voll daneben“/Münchrath und im Sappeurzug Hülchrath. Er war zehn Jahre im Tambourkorps Ramrath/Villau und hat die Querflöte gespielt. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied der Blasmusikkapelle Dyckerländer.

Julia Deisberg wurde 1994 in Heinsberg geboren und absolvierte nach Abschluss des Fachabiturs eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Sie tanzt im Karnevalsverein Danceaholics der Hückelhovener Karnevalsgesellschaft und hat bereits Erfahrungen mit dem Schützenwesen in Damm gemacht, so dass sie sich gerne zur Übernahme der Königswürde gemeinsam mit ihrem Lebenspartner bereit erklärte.