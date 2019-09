Lichtfestival und Ehrung auf Schloss Dyck : Großes Lichtspektakel auf Schloss Dyck

Jüchen Ein Tag denkwürdiger Preisverleihungen endete mit einem fulminanten Spektakel: Das „Lichtfestival“ wurde eröffnet.

Selbst für das so oft bejubelte Schloss Dyck waren es besondere Stunden: Morgens wurde der Europäische Gartenpreis verliehen, abends folgte ein spektakulärer Festakt zu „200 Jahren Englischer Landschaftsgarten“ sowie 20 Jahre Stiftung Schloss Dyck. In so etwas wie Extra-Jubiläen wurde an das vor 15 Jahren gegründete Niederrhein Musikfestival erinnert und an den seit 10 Jahren bestehenden Gartenpreis. Nach Einbruch der Dunkelheit konnten die Gäste dann an der Eröffnung des „Lichtfestivals“ teilnehmen. Internationale Lichtkünstler hatten den Garten zauberhaft illuminiert.