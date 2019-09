Asylkreis Hochneukirch : Ein Wüstensohn in Hochneukirch zu Gast

Hochneukirch Ein mit Rolf Heimann vom Asylkreis Hochneukirch befreundeter Tuareg aus dem Niger bietet mit dem Verkauf von Kunsthandwerk auf seiner Europatour mittlerweile Existenzhilfe für drei Dörfer und seine Familie mit sieben Kindern.

Die bunte weite Welt ist bei Rolf Heimann vom Asylkreis Hochneukirch zu Hause: Auf seiner Terrasse sitzt in der Spätsommersonne ein echter Tuareg, ein Berber aus dem Niger in seiner Originaltracht mit dem weißen Schech (Kopfschal). Leise spielt im Hintergrund eine CD des berühmten Musikers Ali Farka Touré aus Mali. Die Sahara, die der Hochneukircher allerdings noch nicht selbst bereist hat, gibt sich nun innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal ein Stelldichein mit dem erneuten Besuch von Abdou Mouhmoud bei den Heimanns. Und wieder sorgt der „blaue Mann“, wie die Tuareg oder Targi von den Europäern genannt werden, für einiges Aufsehen in Hochneukirch.

Für seinen Freund Abdou, den die Heimanns vor etlichen Jahren bei einem Frankreichurlaub kennengelernt hatten, organisierte Rolf Heimann wieder einen Hausverkauf für das Kunsthandwerk, das der Mann aus dem Niger diesmal aus drei Tuaregdörfern mitgebacht hatte. Für den sonst in der Flüchtlingshilfe vor Ort tätigen Rolf Heimann gibt der 43-jährige Abdou auch ein Beispiel der wirtschaftlichen Selbsthilfe im immer noch bitterarmen und politisch instabilen Niger. Denn der Kunsthandwerker ernährt mit seinen jährlichen, mehrmonatigen Reisen durch die Schweiz, Belgien, Frankreich und Deutschland nicht nur seine Familie mit den inzwischen sieben Kindern. Der Verkauf kommt jetzt auch drei Tuareg-Dörfern zugute, wo er auch für die Jüngeren Lehrgänge in den alten Handwerkstechniken anbietet.

Heimann würde sich also nicht wundern, wenn wieder mehr Flüchtlinge aus dem Niger in absehbarer Zeit auch nach Jüchen kämen. Aktuell seien es in der Hauptsache noch Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Myanmar und bengalische Menschen, die vom Asylkreis Hochneukirch besonders intensiv betreut werden. „Diese Leute haben gar nichts, sie warten eigentlich nur auf ihre Abschiebung oder doch noch auf irgendeinen Anerkennungsstatus“, weiß Heimann. Während diese Flüchtlinge regelrecht bei Null anfingen, habe der Asylkreis aber mittlerweile auch regelrechte Erfolgsgeschichten der Integration miterleben dürfen. Dennoch sei viel zu tun: „Wir sind aber leider nur noch wenige Helfer im Asylkreis, von den ursprünglich 30 sind noch fünf bis acht Leute dabei“, bedauert Heimann, der jetzt wieder aktiv für die Mitarbeit werben möchte. Denn die regelmäßigen geselligen Spiele- und Begegnungstreffen für Migranten im Basement-Club der evangelischen Kirche, dienstags von 17 bis 19 Uhr, sollten ebenso weitergeführt werden wie die Veranstaltungen des Asylkreises: „Es wird auf jeden Fall wieder ein Herbstfest geben und eine Informationsveranstaltung“, kündigt Heimann an und nennt das Thema: „Wie sehen die Flüchtlinge uns? Ihre Kultur und unsere Kultur.“