Metoo-Kampagne in Jüchen : Bürger-Befragung zu Gewalt und Sicherheitsempfinden

Jüchen Die Jüchener Gleichstellungsbeauftragten rufen nach der #Metoo-Kampagne zur Beteiligung an der Dunkelzifferstudie des Landes NRW auf.

Durch die Kampagne unter dem Stichwort #Metoo wurde in allen sozialen Netzwerken und Medien auf Gewalt an Mädchen und Frauen aufmerksam gemacht. Mittlerweile haben sich weltweit Millionen von Frauen der Internetaktion gegen Sexismus angeschlossen und ihre negativen Erfahrungen durch Belästigungen, sei es verbaler als auch körperlicher Art, geäußert. Auch die Jüchener Gleichstellungsbeauftragten hatten zur Beteiligung an der Kampagne aufgerufen.

Nicht nur Mädchen und Frauen sind von Gewalt betroffen, sondern auch Jungen und Männer. Die Vorfälle ziehen sich durch alle Lebensbereiche: am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Plätzen. Gerade bei Belästigungen am Arbeitsplatz befinden sich Betroffene in einer schwierigen Situation, sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen, da möglicherweise Ängste existentieller Art bestehen oder sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden.