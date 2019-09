Friedhöfe in Jüchen : Die FWG fordert kürzere Liegezeiten für Urnen auf Friedhöfen

Friedhöfe in Jüchen

Eine Anfrage zu den Ruhezeiten für Urnen auf den Friedhöfen legt FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel der Stadtverwaltung vor. Er habe in seiner Haushaltsrede bereits darum gebeten, dass Thema „Ruhezeiten bei Urnenbestattungen“ erneut in der Friedhofkommission zu besprechen. Der Bundesdurchschnitt bei Urnenbestattungen liege bei etwa 70 Prozent. Das sei die Folge, weil sich immer mehr ältere Menschen mit der Grabpflege schwer täten und Familiengräber nicht mehr über Generationen weitergeführt würden.

Hommel erinnert außerdem an die Ratssitzung vom 1. Oktober 2018, als die FWG bereits eine Anfrage zu diesem Thema gestellt habe. Hintergrund sei die nicht erforderliche Ruhezeit von 25 Jahren für Urnen gewesen. Hommel sagt: „Uns ist aber bekannt, dass durch das Anlegen eines Grabkammersystems auf einem der sechs Friedhöfe in Jüchen die Ruhezeit auf allen Friedhöfen massiv verkürzt werden kann.“

Bei einem Grabkammersystem betrage die Ruhezeit zwölf Jahre. Diese Ruhezeit könne per Satzung für alle Friedhöfe und alle Urnenbestattungen übernommen werden, informiert Hommel. Die Qualität der Böden sei dabei völlig außer Acht zu lassen. In der Ratssitzung am 1. Oktober 2018 sei erklärt worden, dass die Kosten für das Grabkammersystem bei einem Fachunternehmen ermittelt würden. Laut Hommels Informationen würden je Friedhof Kosten von etwa 52.000 Euro, zuzüglich der Erdarbeiten und Gutachten, entstehen. Dies würde bei sechs Friedhöfen im Ergebnis eine Ausgabe von weit mehr als 300.000 Euro bedeuten, um die Ruhezeit auf allen Friedhöfen zu reduzieren. „Bei uns ist der Eindruck entstanden, dass die Verwaltung kürzere Liegenzeiten wegen der Leerstände auf den Friedhöfen ablehnt. Die allerdings entstehen nun mal durch die zunehmende Anzahl der Urnenbestattungen“, schreibt Hommel dem Bürgermeister.