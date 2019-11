Advent in Jüchen : Jüchener Weihnachtsmarkt lockt mit vielen neuen Ständen

Beim Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende wird an beiden Tagen der Nikolaus nach Jüchen kommen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Weihnachtsmärkte gibt es viele – einen Markt aber, in der auch die Kirche zur Bühne wird, eher selten. Zum 15. Mal richten die Katholische Pfarre St. Jakobus und die Stadt Jüchen gemeinsam den Weihnachtsmarkt rund um die Jakobuskirche aus.

Am dritten Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, öffnet die kleine Budenstadt mit 25 Ständen. „Das ist kein anonymer Markt. Viele Vereine und andere Organisationen aus Jüchen sind mit Ständen vertreten. Hier gibt es Nähe und Heimat“, betont Bürgermeister Harald Zillikens. Auf eine Besonderheit macht Pfarrer Ulrich Clancett aufmerksam. „Die Menschen haben Gelegenheit, zwischendurch in der Kirche zur Ruhe zu kommen. Manche Besucher von außerhalb kommen auch aus diesem Grund zu uns in Jüchen.“

Auch an Geschenkideen mangelt es nicht – von Puppenbekleidung über Holzdeko bis zu handfertigtem Schmuck. Klar, dass auch Norbert Wirtz nicht fehlt, der mit dem Erlös für seine filigranen Laubsägearbeiten seit Jahren für die Deutsche Kinderkrebshilfe sammelt. Zudem sammelt er im Ort Spenden für das Feuerwerk, das am Samstag, 18.30 Uhr, den Jüchener Himmel erleuchten wird. Am Samstag, 14. Dezember, um 12 Uhr werden Harald Zillikens und Ulrich Clancett den Markt unter musikalischer Begleitung des Fanfarencorps Bedburdyck eröffnen. Am Rahmenprogramm beim Weihnachtsmarkt wird noch gefeilt. Unter anderem werden die Musikschule Pro Musica, Daniel März mit Gitarrenensemble und die Kindertagesstätte „Unserer lieben Frau“ dabei sein. Auch zwei Gottesdienste, samstagsabends und sonntags um 9.30 Uhr, gehören zum Programm. Am Sonntag folgt danach eine der Aufführungen des Krippenspiels. Und natürlich wird der Nikolaus an beiden Tagen die Kinder beschenken.