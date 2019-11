Bürgerstiftung Jüchen : Jüchener können nun 120 Kinder zu Weihnachten beschenken

Jüchen (cso-) Die Bürgerstiftung Jüchen gab mit Kindern mehrerer Schulen am Montag den Startschuss für ihre mittlerweile zehnte Weihnachtswunschbaumaktion.

Damit soll Kindern eine Freude zum Fest gemacht werden, deren Eltern wenig Geld haben. In der Sparkassen-Filiale an der Kölner Straße steht ein Weihnachtsbaum mit Spendenkarten. Wünsche-Erfüller können sich dort in eine Liste eintragen, ein schönes Geschenk für eine Jungen oder ein Mädchen in einer von vier Altersgruppen kaufen, es weihnachtlich verpacken und bis 13. Dezember in den Sparkassen-Filialen in Jüchen abgeben.