Gesamtschule Jüchen : Was Schüler beim Theaterspielen lernen

Mia, Jakob, Lea, Michelle (v.l.n.r.) und Qistine (unten) belegen das Hauptfach „Darstellen und Gestalten“ in der Gesamtschule Jüchen. Zur „Schaubühne“ 2020 thematisieren die Schüler Mobbing. Foto: Dieter Staniek

Jüchen „Darstellen und Gestalten“ heißt das Unterrichtsfach an der Gesamtschule Jüchen, in dem Schüler Schauspielern und Drehbuchschreiben lernen. Tipps gab es in dem Kurs auch von einem Theaterpädagogen und Regisseur.

Für die einen ist es Hobby, für andere gar Beruf – aber nur für die wenigsten ist es ein Schulfach: An der Gesamtschule Jüchen hat Theater allerdings einen besonderen Stellenwert. Seit dem Jahr 2017 gehört „Darstellen und Gestalten“ zu den Hauptfächern des Wahlpflichtbereichs in der siebten Klasse. Das Fach ist stark frequentiert, die Schüler schätzen die Möglichkeit der kreativen Entfaltung.

„Darstellen und Gestalten“ ist ein Fachverbund von Musik, Kunst, Deutsch und Sport. Alle Aspekte werden in dem Fach gefördert, die Schüler können ihre Stärken erfahren und ausbauen, lernen Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein. „Wir haben Schüler im Kurs, die anfangs nur ganz leise in der Ecke ihren Text aufgesagt haben, jetzt besetzen sie Hauptrollen. Davor habe ich großen Respekt“, erzählt Jakob. Für ihn gelte hingegen das genaue Gegenteil, sagt der extrovertierte Schüler: „Ich habe gelernt, mal die Klappe zu halten, die anderen zu Wort kommen zu lassen und Anweisungen zu folgen.“

Info Die Schüler treten bei Veranstaltungen auf Tag der offenen Tür der Gesamtschule Jüchen am Samstag, 30. November, von 10 bis 13 Uhr, im Standort Hochneukirch, Mühlenstraße 19. Schaubühne am Mittwoch, 25. März 2020, im Forum der Gesamtschule, Stadionstraße 77.

Lea, Mia und Qistina, Mitschülerinnen von Jakob, haben das Hauptfach „Darstellen und Gestalten“ gewählt, weil sie großes Interesse an Theater haben. „Es ist sehr witzig. Im Unterricht geht es um Spaß“, sagt Lea. Qistina ergänzt: „Ich mag die kreative Arbeit, etwas selber zu schaffen und zu basteln.“

Für Michelle ist die Gruppendynamik im Kurs ein stetiger Antrieb. Früher habe es zwei Gruppen gegeben, die durch den Unterricht „zusammengeschweißt“ wurden. Konflikte unter den Schülern wurden so minimiert und die Zusammenarbeit gefördert, berichtet sie.

Dass der Unterricht nicht auf reine Harmonie ausgelegt ist, erklärt Judith Hahn, Lehrerin für Darstellen und Gestalten: „Die Schüler erfahren Selbstwirksamkeit.“ Das heiße zwar, dass sie den Erfolg erleben, etwas zu schaffen, aber auch ein Scheitern erleben und Ideen wieder umwerfen. „Die Werke sind zu 80 Prozent aus Schülerfeder. Als Lehrer koordinieren wir lediglich. Wir setzen die Stücke in Zusammenhang“, sagt Hahn. Damit gehe sie, ebenso wie ihre Kollegin Regina Kaumanns, die ebenfalls „Darstellen und Gestalten“ lehrt, ab vom klassischen Lehrerbild und hin zu einer beratenden Funktion.

Der Unterricht verteilt sich auf zwei Doppelstunden pro Woche. Nach Aufwärmübungen wird den Schülern eine Aufgabe gestellt, sie erarbeiten ein Konzept, tragen es vor und entwickeln es mit den anderen Schülern weiter. Die Klausuren bestehen aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Neben guten Noten arbeiten die Schüler allerdings primär auf das Theaterstück für die „Schaubühne“ im März hin.

Die Abendveranstaltung, die zuletzt von etwa 250 Personen besucht wurde, ist gleichzeitig die große Abschlussarbeit, in der die einzelnen Ideen in einem Stück vereint werden. Für das aktuelle Schuljahr ist „Licht- und Schattenwelten“ das Thema der „Schaubühne“. In ihrem Teil der Veranstaltung thematisieren die Neuntklässler „Mobbing“. „Das ist ein ernstes Thema“, sagt Lea. Um das neue Stück zu erarbeiten und zu strukturieren, leitete Theaterpädagoge und -regisseur René Linke die Neuntklässlern in einem zweitägigen Workshop. „Profis zu engagieren, gehört zu unserem Konzept“, erklärt Regina Kaumanns. Linke informiert, wie er hilft: „Der neue Blick von Außen gibt einen Impuls. Die Schüler werden vor neue Aufgaben gestellt, erfahren Lernprozesse und die Spielfreude steigt.“ Kurse wie dieser seien Teil einer mutigen und spannenden Schule. Der Kurs der Gesamtschule sei sehr gut vorbereitet gewesen und habe ein Klima zum Experimentieren geboten, lobt der Theaterpädagoge. So sei es ihm möglich gewesen, einen Erfahrungsraum zu schaffen. Wie Schüler und Lehrer berichten, hat Linke die Schüler durch verschiedene Emotionen geführt, zum Lachen und zum Weinen gebracht.