Parken in Jüchen : Sorgen wegen Parksituation am Markt

Peter Sonnet, Ute Langhard-Leines und Annabelle Pullig (v.l.) schildern, dass Autofahrer oft am Markt keinen Parkplatz finden und weiterfahren würden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen Gewerbetreibende fordern eine Lösung der Parkprobleme am Jüchener Markt, Autofahrer würden oft keinen Stellplatz finden. Die Verwaltung will ein Parkraumbewirtschaftskonzept vorlegen. Was die Gewerbetreibenden vorschlagen.