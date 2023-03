OVAG-App prognostiziert Ankunftszeit Wipperfürther Baustelle sorgt für Busverspätungen

Seit vergangenem Donnerstag ist die Baustelle am künftigen Kreisverkehr am Wipperfürther Busbahnhof in Betrieb. Der Verkehr staut sich seitdem auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Auch bei den Linienbussen der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Davon betroffen sind auch Hückeswagener Fahrgäste. „Durch längere Wartezeiten an der Baustellenampel und Rückstaus weisen die über Wipperfürth verkehrenden Linien derzeit eine Verspätung von durchschnittlich sieben Minuten aus“, teilt Danijel Tadic, Leiter Marketing und Vertrieb, mit. Ausreißer hätten Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Betroffen sind die morgendliche Hauptverkehrszeit sowie der Berufsverkehr am späteren Nachmittag.