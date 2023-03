Trinkwasserversorgung in Hückeswagen Wasser ist mehr als nur selbstverständlich

Wasser ist das wohl kostbarste Gut. Auch wenn es in hiesigen Breitengraden im Gegensatz zu anderen Regionen auf der Erde scheinbar unerschöpflich ist, so macht sich doch mittlerweile der Klimawandel bemerkbar: Das Grundwasser war im Herbst landesweit so niedrig, wie seit 1990 nicht mehr. Jedes Jahr rufen die Vereinten Nationen zum 22. März zum Weltwassertag auf, der dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam schneller zum Ziel“ steht. „Damit soll die Wichtigkeit nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf das Ziel der UN betont werden, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW).