Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach „Wandering Souls“ – von emotional bis melancholisch

Durch einen Zufall lernten sich Lorena Manz und Gerrit Witterhold in einem Musikgeschäft kennen und merkten schnell, dass einfach alles harmoniert. „Seit mittlerweile fünf Jahren sind die gebürtige Hückeswagenerin Lorena Manz und der Rheinländer Gerrit Witterhold gemeinsamen auf der Bühne zu erleben“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Auch wenn beide heute in Wuppertal wohnen, hat die Musikerin auch weiterhin einen Bezug zu ihrer Heimatstadt, denn sie ist hier an der Musikschule aktiv. „Somit kennt sie auch das Kultur-Haus Zach und fiebert schon mit Vorfreude dem Auftritt in Hückeswagen entgegen“, versichert Noppenberger.