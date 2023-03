Hückeswagener Jäger feiert runden Geburtstag Zum 70. Geburtstag gibt’s mehr Freiraum

Johannes Meier-Frankenfeld lebt seit seiner Geburt in Kammerforsterhöhe, wo seine Eltern eine Geflügelzucht betrieben hatten. Noch gut erinnern kann er sich an seinen ersten Schultag in der Katholischen Volksschule Westhofen im April 1960. „Ich hatte eine schöne Kindheit, bin behütet aufwachsen und hatte jede Menge Freiheiten in der damals ländlich geprägten Umgebung“, erinnert sich der 69-Jährige. 1968 begann er eine technische Lehre bei der Stadt Hückeswagen (s. Info-Kasten). Nach der Ausbildung besuchte er eine weiterführende Schule und stieg 1973 wieder in den öffentlichen Dienst ein – allerdings in der Planungsabteilung der Nachbarstadt Wipperfürth. Nach sechs Jahren führte der berufliche Weg dann wieder zurück in die Schloss-Stadt, wo er zunächst als technischer Angestellter und später viele Jahre als stellvertretender Bauamtsleiter für die Stadt und ihre Bürger im Einsatz war. Mehr als 1500 Neubauten wurden in seiner Amtszeit beantragt, hinzu kamen unzählige Um- und Erweiterungsbauten, die genehmigt werden mussten. Drei Jahre nach der Hochzeit mit Ehefrau Petra 1983 wurde aus einem der Hühnerställe seiner Eltern das heutige Wohnhaus des Ehepaars – natürlich selbst geplant.