Innenstadtentwicklung in Hückeswagen Neue Nutzung für das Hotel Zur Post

Für all diejenigen in der Stadt, die nach dem Verkauf des Hotels zur Post an die Sparkasse vor gut dreieinhalb Jahren schon befürchtet hatten, dass das verschieferte Gebäude an der großen Kreuzung in der Innenstadt für einen schmucklosen Hotelneubau abgerissen wird, ist das erst einmal eine gute Nachricht: Bis auf Weiteres wird es nicht nur erhalten, in wenigen Wochen wird es auch wieder Leben dort geben. Das bestätigt Thomas Voß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Sparkasse hatte Ende 2019 das Hotel zur Post, das direkt neben ihrer Geschäftsstelle an der Peterstraße steht, vom damaligen Eigentümer-Ehepaar Bernd und Christiane Koppelberg erworben (s. Info-Kasten). Seitdem wurde immer wieder darüber gemunkelt, dass dort ein Hotel-Neubau entstehen könnte. Zumindest hatte sich anfangs auch eine entsprechende Gruppe Hückeswagener Investoren zusammengefunden, die aber in der Corona-Pandemie ihre Pläne ad acta legte.