Christdemokraten in Hückeswagen Die CDU räumt dem Hallenbad oberste Priorität ein

In seinem Bericht aus der Fraktion vor seiner Wahl hatte Ullrich betont, wie wichtig ihm eine klare Position zu den öffentlich umstrittenen Millionen-Investitionen ist, die Hückeswagen trotz Haushaltssicherungskonzepts in die Zukunft bringen sollen. Die CDU stehe hinter diesen Investitionen, betonte er, denn für sie gehe es letztlich um ein übergeordnetes Projekt: „Hückeswagen erneuern“. Die Stadt sei dabei wie ein Haus zu sehen, in das investiert werden müsse, um es in seiner Substanz zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. Da seien in der Vergangenheit Fehler gemacht worden durch zu wenig Investitionen. Die Folgen zeigten sich nun im maroden Bürgerbad, der sanierungsbedürftigen Halle der Montanusschule und anderem mehr. Ullrich: „Unter den Zwängen zu sparen ist die Infrastruktur abgewirtschaftet worden, das Fundament des Hauses Hückeswagen wurde vernachlässigt.“