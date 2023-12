Aktion für Kinder in Hückeswagen Steinschlange unter dem Kastanienbaum

Monika Schieren, die beim Pfadfinder-Stamm in Wipperfürth die vor einem Jahr neugegründete Biber-Gruppe leitet und bei der Planung des diesjährigen Adventskalenders Irmgard Hannoschöck unterstützt hat, hatte in die Dämmerung in die Wupperauen eingeladen. Zumindest war das der Plan. „Weil es aber so heftig geregnet hat, haben wir spontan entschieden, uns am Skaterplatz hinter dem Aldi-Parkplatz zu treffen“, sagte sie.