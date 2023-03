Immer donnerstags in Hückeswagen Wochenmarkt bekommt eine neue Gärtnerei

„Wir freuen uns, dass wir die Gärtnerei Schier als neuen Marktbeschicker gewinnen konnten und hoffen, dass dem erfolgreichen Start eine langfristige Marktzugehörigkeit folgt“, betonte Martin Rosmiarek, Niederlassungsleiter der Deutschen Marktgilde. Gerade für die jetzige Frühlings- und nahende Ostersaison sieht er eine große Nachfrage für das bunte Angebot. Die Schier-Mitarbeiter bieten eine große Auswahl an selbst gezogenen Primeln, Bellis und Ranunkeln an. Rosmiarek ist sich sicher: „Auch wenn das Wetter noch nicht immer mitspielt, schafft man es mit den kleinen Frühlingsboten doch, den Wintertrist endgültig zu vertreiben.“ Tipps und Tricks, wie man besonders lange Freude an seinen Pflanzen hat, gebe es vom Profi obendrein. Auch an die Nachhaltigkeit sei gedacht, „denn die Gärtnerei nimmt das Verpackungsmaterial zur Wiederverwertung gerne wieder zurück“.