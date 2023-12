Katholische Frauen Hückeswagen Bergischer Besuch in westfälischer Hansestadt

In der Kirche Maria zur Wiese (Wiesenkirche) wurde von den Hückeswagenern das berühmte Glasfenster aus dem 16. Jahrhundert bestaunt, auf dem Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl mit westfälischen Speisen, wie Schweinskopf, Schinken, Bier und Schwarzbrot, abgebildet ist. Westfälisches Ambiente erwartete die Besucher ebenfalls im Dom St. Patrokli, da dort die berühmte westfälische Krippe in wechselnden Szenarien die Weihnachtsgeschichte in Fachwerk-Optik in die Bördelandschaft verlegt wird.