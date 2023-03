25 Jubilare des Hückeswagener Sportvereins Ehrung für 1085 Jahre beim ATV

Zu Jahresversammlungen gehören häufig auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Beim ATV waren es am Freitagabend gleich 25 langjährige Mitglieder, von denen 16 in den Jugendraum der vereinseigenen Halle auf dem Fürstenberg gekommen waren. „Das freut mich sehr, dass so viele anwesend sind“, sagte der ATV-Vorsitzende Jörg von Polheim.