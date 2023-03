Kinder der Löwen-Grundschule Hückeswagen Zweitklässler basteln Zugluftstopper für BEW-Wettbewerb

Es ist schon später Nachmittag. Eigentlich keine Zeit, zu der in der Löwen-Grundschule noch viel Betrieb herrscht. Doch an diesem Nachmittag ist eine ganze Klasse, die 2c, zusammen mit ihren Eltern und Klassenlehrerein Jasmin Luciani zu einem Bastelnachmittag in die Schule gekommen. Es gibt verschiedene Kuchen, es duftet nach Kaffee, und auf den Tischen, die zu einem großen U zusammengestellt sind, türmen sich geradezu die unterschiedlichsten Bastelmaterialien. Kinder sind zusammen mit ihren Vätern oder Müttern eifrig bei der Sache, andere werden ihre Energie durch Fangenspielen los. Stefanie Eschmann, die Vorsitzende der Klassenpflegschaft, sagt: „Wir hatten ja in der ganzen Corona-Zeit so wenige Gelegenheiten, um uns gemeinsam zu treffen. Daher haben wir überlegt, einen Bastelnachmittag anzubieten.“