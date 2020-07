Hückeswagen in der Corona-Krise : Stadt verzichtet weiter auf Eltern-Beiträge für die OGS

Hückeswagen in der Corona-Krise

Hückeswagen Auch für die Monate Juni und Juli werden Hückeswagener Eltern keine Beiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) bezahlen müssen. Das entschied der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien einstimmig.

Es geht um insgesamt gut 13.000 Euro pro Monat, insgesamt also 26.000 Euro. „Das Land wird sich, wie auch im April und Mai, zu 50 Prozent an den Einnahmeausfällen für Juni und Juli beteiligen“, teilte Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales mit. Das habe das Landeskabinett am 23. Juni beschlossen. „Damit geht der Gebührenausfall nicht komplett zu Lasten des städtischen Haushalts.“