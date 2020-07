In Mönchengladbach : Corona treibt Krankenstand auf Spitzenwerte

Mönchengladbach Die Corona-Pandemie hat Mönchengladbach früher und heftiger getroffen als andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das macht sich auch an einer hohen Zahl von Krankschreibungen bemerkbar.

Wenn die Anzahl der Krankschreibungen im Raum Mönchengladbach / Heinsberg auch besonders hoch war, so ist sie doch nur die Spitze eines allgemeinen Trends. Laut AOK waren im März in der Region Rhein / Ruhr so viele Arbeitnehmer wie seit 20 Jahren nicht mehr krankgeschrieben. In diesem Monat habe der Krankenstand an Rhein und Ruhr bei 7,6 Prozent gelegen. 2019 seien es im März 6,1 Prozent gewesen. In Duisburg und Oberhausen dagegen ist der Krankenstand 2020 mit einem Zuwachs um 3,89 Prozent am geringsten gestiegen.