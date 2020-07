Hückeswagener Handel : 40 Jahre im selben Schuhgeschäft

Seit 40 Jahren arbeitet Yvonne Hensel (l.) im Schuhhaus Albus und hat in dieser Zeit auch den Wechsel von Klaus zu Heike Albus in der Geschäftsführung mitbekommen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Im Schuhhaus Albus zählt Yvonne Hensel seit exakt 40 Jahren fest zum Mitarbeiter-Team. Im Alter von 16 Jahren begann die Wermelskirchenerin dort ihre Ausbildung als Fachverkäuferin. Bis heute ist sie geblieben.

Von Heike Karsten

Mit Schuhen kennt Yvonne Hensel sich aus. Kein Wunder, arbeitet sie doch auf den Tag genau seit 40 Jahren als Fachverkäuferin im Schuhhaus Albus. „Ich habe am 1. Juli 1980 mit der Lehre begonnen“, denkt die heute 56-Jährige an ihre Anfänge zurück. Eingestellt wurde sie von Klaus Albus, der damals noch das Ruder der Geschäftsführung in der Hand hatte. Warum es gerade der Beruf als Schuhverkäuferin sein sollte, kann die Wermelskirchenerin heute gar nicht mehr so genau sagen. „Man kannte halt die Geschäfte am Ort und ist da so reingerutscht“, sagt Yvonne Hensel.

In dem Laden, in dem sie selbst als Kind Schuhe eingekauft hatte, habe sie sich zunächst persönlich vorgestellt und danach schriftlich beworben – mit Erfolg. Nach der zweigeteilten Ausbildung zur Schuhfachverkäuferin und Kauffrau im Einzelhandel wurde sie vom Schuhhaus Albus übernommen. Ihr Arbeitsplatz blieb auch erhalten, als die Wermelskirchener Filiale geschlossen wurde. Seitdem bedient und berät die Kauffrau die Kunden in Hückeswagen.

Die Familie Albus hat immer darauf geachtet, dass die Mitarbeiter ins Team passen. „Wir verstanden uns gut, und sie ist quasi schon Familienanschluss“, sagt Klaus Albus über Yvonne Hensel. In dem Traditionsgeschäft, das mittlerweile von Tochter Heike Albus geführt wird, sind die vier Mitarbeiter in allen Bereichen integriert – von der Auswahl der Orderware über den Wareneingang bis zum Verkauf. Yvonne Hensel stellt dabei gerne den eigenen „Probierfuß“ zur Verfügung. „Von jedem Schuh, der hier im Laden ist, ist das Muster schon bei Frau Hensel am Fuß gewesen“, erzählt Klaus Albus lachend.

In 40 Berufsjahren hat die Fachverkäuferin bereits einige witzige und weniger schöne Anekdoten erlebt – vom kleinen Ladendiebstahl bis zum Exhibitionisten, der sich in der Wermelskirchener Filiale vor ihr entblößte. „Ich habe einmal tief Luft geholt, aber dennoch die Fassung gewahrt“, erinnert sie sich an diesen Vorfall.

Mit der Auswahl der Auszubildenden und Mitarbeiter hat die Familie Albus über 70 Jahre lang ein gutes Händchen bewiesen. „Alle Mitarbeiter sind bei uns durch die Schule gegangen“, betont Klaus Albus. Freundlichkeit sei dabei wichtiger als Schulnoten. „Wer Berührungsängste hat, ist als Verkäufer fehl am Platz“, ist der Seniorchef überzeugt. Die Arbeitgeber im Schuhhaus schauen aber auch auf die mathematischen Fähigkeiten, um Preisnachlässe berechnen zu können, wie auch auf die Sportlichkeit ihrer Mitarbeiter. „Immerhin müssen wir die Schuhe über die steile Wendeltreppe aus dem Lager holen“, meint Albus.