Wipperfürther Krankenhaus : Zwei junge Afghanen lernen die Pflege bei Helios

Wipperfürth Der große Wunsch von Mohamad Tavasoli und Mohammad Safdari ist es, einen Pflegeberuf auszuüben. Die beiden 20 und 22 Jahre alte Afghanen haben jetzt eine Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen.

Mohammad Safdari war 2015 aus Afghanistan geflüchtete. Für den heute 20-Jährigen war klar, „dass ich einen Beruf im Gesundheitswesen ergreifen möchte. Für andere Menschen da zu sein und dafür Dankbarkeit zurückzuerhalten, ist für mich das größte Lob.“ Nach seiner Ankunft in Deutschland absolvierte der junge Afghane zunächst einen Sprachkursus und daraufhin seinen Hauptschulabschluss. Bei einer Berufsmesse entdeckte er den Info-Stand der Helios-Klinik, an dem er sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Klinik informierte: „Ich wollte unbedingt den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers erlernen, auch wenn mir klar war, dass die Ausbildung für mich eine große Herausforderung darstellt.“ Sei es in diesem Beruf doch wichtig, die deutsche Sprache und dazu auch noch medizinische Fachbegriffe zu beherrschen. Seine Sprachkenntnisse musste Safdari entsprechend erweitern, um für diesen Beruf geeignet zu sein.