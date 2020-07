Hückeswagen in der Corona-Krise : Bürgerbusverein verschiebt wegen Corona die Feier zum Zehnjährigen

Hückeswagen Die Corona-Pandemie ist Schuld, dass der Bürgerbusverein sein zehnjähriges Bestehen nicht feiern kann. Dabei war das Programm bereits vorbereitet worden. Nun soll 2021 gefeiert werden.

Die Jungfernfahrt ist am Donnerstag genau zehn Jahre her: Am 2. Juli 2010 schickte der Bürgerbusverein Hückeswagen den Bürgerbus auf seine erste Tour. „Der Bus wurde von den Fahrgästen von Anfang an gut angenommen, was man an den stets steigenden Fahrgastzahlen merkt und an dem oft gemachten Ausspruch der Fahrgäste, „gut dass es den Bürgerbus gibt“, erkennt“, berichtet Rolf Geese, Pressesprecher des Bürgerbusvereins.