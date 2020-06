Hückeswagener im Interview : „Die App ist sehr sinnvoll“

Ulrich Matzke aus Hückeswagen hat die Corona-Warn-App bereits installiert. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Ulrich Matzke hat die Corona-Warn-App heruntergeladen. Der Hückeswagener hält sie für ein sinnvolles Medium im Umgang mit dem Virus. Er bedauert, dass sie nicht schon viel früher nutzbar war.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Matzke, warum haben Sie die Corona-Warn-App installiert?

Ulrich Matzke Weil sie ein gutes Mittel ist, um sich selbst und die Umgebung zu überprüfen. Ich halte sie grundsätzlich für sehr sinnvoll.

War die Installation schwierig?

Matzke Nein, ich habe die auf mein Handy ganz einfach in einer Minute aus dem Google Play Store heruntergeladen. Ein paar Mal zustimmen – und fertig.

Und wie ist die Handhabung der App?

Matzke Man muss eigentlich nichts machen. Sie wird nur einmal pro Tag aktualisiert. Daher reicht es auch, wenn man einmal täglich reinguckt. Man hat ein großes Feld – wenn das grün ist, ist alles in Ordnung. Die anderen Farben kenne ich noch nicht. Ich denke, wenn es rot wird, dann ist das wohl nicht so gut.

Warum halten Sie die App für sinnvoll?

Matzke Wenn man sich ganz normal im öffentlichen Raum bewegt, begegnet man vielen Menschen. Von denen man aber gar nicht weiß, ob sie nun vielleicht Corona haben oder eben nicht. Man sieht es den Mitmenschen eben nicht an. Und wenn man nun in der App registriert ist, bekommt man Bescheid, wenn man jemandem begegnet ist, der wiederum ebenfalls die App hat – und infiziert ist. Wenn sich mein Feld in der App rot oder orange – so genau weiß ich das noch nicht – verfärbt, dann kann ich direkt reagieren und mich entweder testen lassen oder in Quarantäne begeben, um niemand anderen zu gefährden. Ohne die App hätte ich diese Möglichkeiten nicht. Die App ist sehr sinnvoll.

Haben Sie sich im Vorfeld über das Angebot informiert?

Matzke Nicht wirklich, ich habe eben das mitbekommen, was in den Medien darüber berichtet wurde. Das Robert-Koch-Institut hat die App zusammen mit SAP und der Telekom entwickelt – und sie soll gut funktionieren.

Hatten Sie Sorgen in Bezug auf den Datenschutz?

Matzke Die Jungs vom Chaos Computer Club haben den öffentlichen Quellcode inspiziert und nichts gefunden. Meiner Meinung nach wurde hier mit ganz offenen Karten gespielt und es kamen im Vorfeld auch schon viele Verbesserungsvorschläge. Wenn dann von solchen Leuten keine Beanstandungen kommen, dann ist alles gut. Abgesehen davon bin ich eh der Ansicht, dass man auch ohne die App schon sehr viele persönliche Daten von sich preisgibt. Und was den Datenschutz angeht – ich glaube, dass die Nachrichtendienste aller größeren Nationen schon auf den großen Internetknotenpunkten sitzen und mitlesen und die Daten filtern. Die Frage ist eben, was mit den Daten gemacht wird – böse Buben gibt es immer, da braucht man sich nichts vorzumachen. Diese App ist doch letztlich zur Selbstkontrolle das einfachste Informationsmedium. Außerdem habe ich einen konkreten Grund, getestet zu werden – wenn nämlich die Nachricht in der App ist, dass ich in Kontakt mit einem Infizierten gewesen bin.

Können Sie trotzdem verstehen, wenn jemand die App nicht installieren möchte?

Matzke Ach, natürlich. Zweifler gibt es doch immer und in allen Bereichen. Es gibt ja auch Menschen, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Ich muss es nicht verstehen, aber ich muss es akzeptieren.

Haben Sie im Freundes- und Familienkreis über die App gesprochen?

Matzke Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, sie hat sie sich auch installiert. Mein Sohn wird es vermutlich auch machen, im Moment hat er es noch nicht getan. Er wohnt allerdings auch in Magdeburg, die haben dort praktisch keine Corona-Fälle, deswegen sieht er die Notwendigkeit im Moment nicht so.

Haben Sie auch was zu kritisieren?

Matzke Kritik nicht, aber ich finde schade, dass die App im Moment von positiven Einträgen lebt. Bei 300 bis 500 Neuinfektionen pro Tag in ganz Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, hier in Hückeswagen einem Infizierten über den Weg zu laufen. Hätte es die App schon im März gegeben, hätten wir vielleicht etwas verhindern können. Aber ich sehe sie auch als Investition in die Zukunft – vielleicht kann sie bei der nächsten großen Grippe-Welle wieder zum Einsatz kommen. Dann heißt sie eben nicht mehr Corona-Warn-App.