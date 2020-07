Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Sommernacht der Klassik“ mit dem „Arriaga Guitar Duo"

Die beiden Spitzenmusiker Martina Gruber und Tristan Angenendt bilden das „Arriaga Guitar Duo“. Foto: Melissa Kavanagh

Hückeswagen Martina Gruber und Tristan Angenendt bilden das „Arriaga Guitar Duo“, das am Samstag, 4. Juli, bei der beliebten „Sommernacht der Klassik“ im Kultur-Haus Zach zu hören sein wird. Der Vorverkauf hat begonnen.

Nach der wochenlangen Corona-Zwangspause läuft das Programm im Kultur-Haus Zach wieder an. Und nach dem sehr verhaltenen Start am Samstag mit dem Klezmer-Konzert soll die beliebte „Sommernacht der Klassik“ am kommenden Samstag deutlich besser verlaufen. Die beiden Spitzenmusiker Martina Gruber und Tristan Angenendt vom „Arriaga Guitar Duo“ (Foto: Melissa Kavanagh) sind dann mit ihrem Programm „Guitarras romanticas – Romantisches und Virtuoses auf zwei Gitarren“ zu hören. „Angenendt begeisterte bereits im vorigen Jahr die Zuhörer im Kultur-Haus Zach mit seinem kristallklaren, sauberen und akkuraten Gitarrenspiel und jeder Menge Gefühl“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Als musikalische (Zeit-)Reise durch das Europa des 19. Jahrhunderts verbinde das aktuelle Konzertprogramm des Duos Raritäten und Meisterwerke der klassischen Gitarrenliteratur zu einem interessanten Potpourri romantischer und virtuoser Klänge. Während des Übergangs der musikalischen Epoche der „Wiener Klassik“ zur frühen Romantik erlebte die Gitarre einen besonderen Aufschwung im europäischen Musikleben. Erstmals reisten virtuose Saitenkünstler wie der Italiener Mauro Giuliani (1781-1829) und der Spanier Fernando Sor (1778-1839) durch Europa und gaben umjubelte Konzerte in den Metropolen des Kontinents.

Ein besonderer Höhepunkt des Programms im Kultur-Haus Zach ist die zeitgenössische Bearbeitung des ersten Satzes der Klaviersonate Op. 26 von Beethoven durch den Gitarristen Ferdinando Carulli (1770-1841), der wie der Komponist in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag feiert. Auch das berühmte Thema mit Variationen aus dem Streichsextett Op. 18b erklingt als Bearbeitung für zwei Gitarren. Den abschließenden Höhepunkt bilden die Sonatina canonica, Op. 196 des italienischen Komponisten Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), die in ihren drei Sätzen die Musik mehrerer Länder und Epochen vereint, sowie Klassiker der spanischen Spätromantik von Isaac Albeniz (1860-1909) und Manuel de Falla. Noppenberger: „Von klassischer Virtuosität über romantische Klangschönheit bis zu modernen spanischen Klängen wird in diesem Konzert alles geboten, was die Gitarre auszeichnet und zu bieten hat.“

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Alle Besucher werden jedoch gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen dementsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen müssen alle Besucher zudem beim Betreten des Kulturhauses einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann, und sich in einer Liste zur eventuellen Nachverfolgung eintragen. Handdesinfektion steht unter anderem am Eingang zur Verfügung.

Sa. 4. Juli, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)