Hückeswagener Wirtschaft : Wieder Auszeichnung für Klingelnberg

Hückeswagen Zum zweiten Mal nach 2018 erhielt Hückeswagens größter Arbeitgeber den „Best of Industry Award“. Einziger Wermutstropfen: Die Preisübergabe fand wegen der Corona-Krise jedoch nicht live statt.

Zum fünften Mal kürte das Industriemagazin MM Maschinenmarkt herausragende Innovationen aus der Industrie mit dem „Best of Industry Award“. 22 Unternehmen hatten sich in neun Kategorien beworben, die Firma Klingelnberg wurde in der Kategorie „Messtechnik“ für seine Lösung „Komplettmessung in einem Arbeitsgang – Done-in-One“ ausgezeichnet, teilte Marketingleiterin Sandra Küster mit.