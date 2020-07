Hückeswagen : Lebenshilfe schließt Haus Hammerstein

Nach mehr als 34 Jahren hat die Lebenshilfe NRW das traumhaft gelegene Haus Hammerstein schließen müssen. Die neuen Erfordernisse an den Brandschutz waren nicht zu stemmen, und dann kam auch noch die Corona-Krise. Foto: hdö

Hammerstein Nach mehr als 35 Jahren gibt die Lebenshilfe NRW ihr Urlaubs- und Tagungshaus an der Wupper-Talsperre auf. Auslöser dafür waren die neuen Erfordernisse an den Brandschutz und die Corona-Krise. Nun wird ein Investor gesucht.

Die Lage ist einfach nur zum Schwärmen: Inmitten von Wäldern und direkt am Ufer der Wupper-Talsperre liegt das Haus Hammerstein, das vor 146 Jahren erbaut wurde. Kein Wunder, dass hier etwa in den 1950ern und -60ern viele Prominente abgestiegen waren, als das Gebäude noch ein Nobelhotel war. Auch der Wipperfürther Business-Coach Stefan Hagen gerät ins Schwärmen, wenn er an seine Gespräche mit den Unternehmern zurückdenkt, die er im Raum „Bergisches Land“ geführt hat. Doch damit ist es seit März vorbei: Vor drei Monaten hat die Lebenshilfe NRW aufgrund des Corona-Erlasses der Landesregierung den Tagungs- und Hotelbetrieb einstellen müssen, und sie wird das Haus Hammerstein nun nicht wieder öffnen. Vielmehr soll es verkauft werden.

„Wir bedauern diesen Schritt mit Blick auf die Mitarbeiter im Haus Hammerstein außerordentlich“, betont Landesgeschäftsführerin Bärbel Brüning auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dem Landesvorstand und auch ihr falle dieser Schritt sehr schwer. „Diese Entscheidung ist deswegen besonders traurig, weil die Angestellten, die teilweise seit vielen Jahren im Haus Hammerstein arbeiten, immer sehr gute Arbeit für die Gäste vor Ort geleistet haben.“ Gemeinsam mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat sei nun ein Sozialplan ausgearbeitet worden, versichert die Landesgeschäftsführerin. Die 24 Beschäftigten erhalten eine Abfindung, den Eintritt in eine Transfergesellschaft lehnten sie jedoch ab.

Info Vom Bundeskanzler bis zur Opernsängerin Foto: Woitschützke, Andreas (woi) Gründung Das Haus Hammerstein datiert zurück ins Jahr 1874. Politik Als das Haus Hammerstein noch ein Hotel war, hatte so mancher illustre Gast aus der Welt der Prominenten dort ein Zimmer bezogen. So waren die beiden Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl ebenso dort wie Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und Finanzminister Franz Etzel, die gemeinsam mit dem Präsidenten der Weltbank Eugene Black aus den USA und Karl Blessing von der Bundesbank an der Wupper residierten – die war damals übrigens noch keine Talsperre. Unterhaltung Aber auch viele Schauspieler und andere Künstler erholten sich in früheren Jahren im Haus Hammerstein, etwa die Sängerin Anneliese Rothenberger (Foto), der Entertainer Peter Frankenfeld, die Schauspieler Marie Becker, Erik Ode, Inge Meysel und Antje Weisgerber. Gleich für zwei Jahre zog „Mephisto“-Schauspieler Gustav Gründgens ins Hotel der Familie Horn ein.

Hubert Grafer hatte das Haus 1874 erbaut, und der Platz reichte auch noch, um eine Gaststube für die Arbeiter der Region eröffnen. Grafer lebte nicht schlecht davon, sprach sich die Arbeiterkneipe doch schnell herum. Bald kam ein Weinhandel hinzu, der den Bekanntheitsgrad weiter steigerte. Im Zweiten Weltkrieg wurden dort russische Kriegsgefangene verpflegt, die in den naheliegenden Fabriken zur Arbeit gezwungen wurden. In Hammerstein stand auch das Lager für die Zwangsarbeiter.

Schon kurz nach dem Krieg hatte das Haus Hammerstein dermaßen an Beliebtheit gewonnen, dass eine Erweiterung nötig wurde. Die Enkelin von Hubert Grafer, Hertha Horn, machte schließlich aus dem regionalen Hotel für etwa 20 Jahre ein wahres Juwel. Viele Berühmtheiten zählten zu ihren Gästen (s. Kasten). 1985 verkaufte Hertha Horn das Hotel schließlich unter der Bedingung, dass es einer gemeinnützigen Organisation zukommt. So erwarb der Landesverband der Lebenshilfe für geistig Behinderte im Dezember 1985 das Schmuckstück oberhalb der Wupper-Talsperre.

Sie machte das traditionsreiche Hotel der deutschen Wirtschaftswunderzeit auf einer Halbinsel an der Wupper-Talsperre schließlich zu einem beliebten Urlaubsort für Menschen mit und ohne Behinderung und beliebten Tagungshaus für Fachkräfte der Eingliederungshilfe. Bereits im März 1986 fand dort die erste Veranstaltung statt.

Doch schon seit längerem wollte der Landesverband das Haus verkaufen. Eine andere Lebenshilfe – nach Informationen unserer Redaktion die Lebenshilfe Bergisches Land – habe sich interessiert gezeigt, sagt Bärbel Brüning. Aber der potenzielle Käufer habe sich dann wegen der zu erwartenden hohen Investitionen in den Brandschutz wieder zurückgezogen.

Denn in das fast 150 Jahre alte Gebäude muss investiert werden, stellt die Landesgeschäftsführerin klar. Nicht nur, aber vor allem in die Modernisierung des Brandschutzes. „Das konnten wir finanziell nicht leisten“, versichert sie. Zumal dann wegen der Schließung ab März auch sämtliche Einnahmen weggebrochen waren. „Wir haben überlegt, nur die Außengastronomie zu öffnen“, berichtet Bärbel Brüning. Doch letztlich hat die Kombination aus neuen Brandschutz-Erfordernissen und Corona-Bedingungen dafür gesorgt, dass sich die Lebenshilfe NRW nun vom Haus Hammerstein trennt. „Sehr gerne verhandeln wir mit Interessenten an Inklusionshotels und mit gemeinnützigen Trägern“, sagt Bärbel Brüning. Melden könnten sich bei Interesse aber auch Privatpersonen.

Stefan Hagen war Stammgast an der Wupper-Talsperre – der Business-Coach war bis zu 30 Mal im Jahr zu Gast im Haus Hammerstein, wo er Unternehmer coachte. „Das wunderschöne Ambiente, die Ruhe, Aussicht und dass es dort keinen Handy-Empfang gibt waren genau das, was wir brauchten“, sagt der Wipperfürther. Hagen bedauert das Aus sehr, vor allem wegen der Atmosphäre und den „herzlichen und freundlichen“ Mitarbeitern. „Meine Kunden waren sogar noch trauriger als ich“, berichtet der Wipperfürther, der jetzt ins Tagungshotel Maria in der Aue bei Dabringhausen ausgewichen ist.