Kinderbetreuung in Hückeswagen : Elternbeiträge sollen für Januar ausgesetzt werden

Landrat Jochen Hagt appelliert: „Kontakte zu reduzieren ist in der derzeitigen Situation das Allerwichtigste. Familien sollten in dieser außergewöhnlichen Situation zumindest finanziell entlastet werden.“ Foto: Oberbergischer Kreis

Oberberg Für Januar wird die Erhebung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflegen ausgesetzt. Betroffen sind die Städte, Gemeinden und Kommunen, die durch das Kreisjugendamt betreut werden, zu denen auch Hückeswagen zählt

Betroffen sind die Städte, Gemeinden und Kommunen, die durch das Kreisjugendamt betreut werden, zu denen auch Hückeswagen zählt. Dagegen haben Radevormwald, Wipperfürth, Wiehl und Gummersbach eigene Jugendämter. Sie wollen die Entscheidung in eigener Zuständigkeit, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadträte und einer entsprechenden Kostenübernahme durch das Land, umsetzen. Zudem beabsichtigt der Kreis, auch die Beiträge für den Offenen Ganztag (OGS) für die kreiseigenen Schulen auszusetzen. Über die Aussetzung der OGS-Beiträge an den Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit.