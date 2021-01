Bauarbeiten in Wipperfürth : Im Wipperfürther Zentrum wird wieder gebuddelt

Wipperfürth Nach der Winterpause kam der Frost – das bedeutete, dass die beiden Großbaustellen in Wipperfürth witterungsbedingt bis Mitte Januar geruht hatten. Jetzt aber geht es weiter.

Durch das Zentrum der Hansestadt zu fahren, ist seit 2013, dem Beginn des Innenstadt-Umbaus, mit Einschränkungen verbunden. Zwar wurde im Sommer der Bereich am Marktplatz wieder für den Verkehr freigegeben, nachdem dieser Bereich an das neue Aussehen des Wipperfürther Zentrums angepasst wurde. Und auch ist die Runde um den Stadtkern möglich. Doch wer vom Marktplatz nach rechts Richtung Polizei oder vom Busbahnhof nach links in die Stadt fahren will, steht weiterhin vor Absperrungen. Denn seit Ende Juni wird dort gebaut: Zunächst wurde ein größerer Entlastungskanal verlegt, nun wird das gesamte Areal im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) dem bereits fertig umgebauten Teil der Innenstadt angepasst.