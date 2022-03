Hückeswagen nimmt Menschen aus dem Kriegsgebiet auf : Die ersten 45 Flüchtlinge aus der Ukraine sind eingetroffen

An der Peterstraße sind die ersten 20 Ukrainer untergebracht, Platz wäre noch für etwa 70 weitere Geflüchtete. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen 20 sind in der Unterkunft an der Peterstraße untergebracht, der Rest ist privat untergekommen. Die Stadt sucht weiterhin Wohnraum sowie Helfer, die ukrainisch oder russisch sprechen.

Die nächste Flüchtlingswelle nach 2015/16, als vornehmlich Menschen aus arabischen und afrikanischen Ländern nach Deutschland strömten, hat nun auch die Schloss-Stadt erreicht. Der Krieg in der Ukraine sorgt für weiter steigende Flüchtlingszahlen in Europa, und in Hückeswagen sind inzwischen die ersten Geflüchteten angekommen. Wie Bürgermeister Dietmar Persian mitteilt, sind viele Menschen derzeit privat untergekommen, aber auch in der Flüchtlingsunterkunft an der Peterstraße wurden bereits erste Belegungen vorgenommen. Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales, berichtet: „Stand heute sind 45 Personen aus der Ukraine in Hückeswagen als Geflüchtete gemeldet. Davon sind bisher 20 Personen in der städtischen Unterkunft an der Peterstraße untergebracht worden, der Rest in privaten Unterkünften.

Aufgrund der weiterhin unberechenbaren Lage in dem osteuropäischen Staat ist mit weiteren Geflüchteten zu rechnen. „Wir gehen davon aus, dass wir in dieser und den kommenden Wochen mit der Ankunft von weiteren Personen rechnen können“, betont Persian Gerade in den Großstädten sei die Zahl der Angekommenen in den vergangenen Tagen stark gestiegen, weswegen es dort Probleme gibt, alle unterzubringen. „Das Land bemüht sich daher darum, die Geflüchteten gleichmäßig auf die Kommunen zu verteilen.“

Die Unterkunft an der Peterstraße ist für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet worden. Foto: Dietmar Persian

Mit der Unterkunft an der Peterstraße hat die Stadt zunächst einige Kapazitäten für weitere Zuweisungen, dennoch sucht sie weitere Unterkunftsmöglichkeiten. Persian: „Wir haben schon einige Objekte im Blick und prüfen derzeit, ob diese geeignet sind bzw. wann diese zur Verfügung gestellt werden können.“

Zusätzlich wird weiterhin auch privater Wohnraum gesucht. Stehl betont aber, dass es sich nicht um kurzfristige Unterkunftsmöglichkeiten handeln sollte: „Was wir benötigen, sind Wohnungen, in denen die Menschen für einen längeren Zeitraum bleiben können.“ Niemand könne derzeit absehen, wie lange der Krieg in der Ukraine dauere und ob und wann eine Rückkehr wieder möglich sein werde. „Wir brauchen daher verlässliche Unterkunftsmöglichkeiten, in denen die Menschen auch eine gewisse Privatsphäre haben.“ Wer entsprechenden Wohnraum in Hückeswagen anbieten möchte, kann sich per E-Mail an helfen@hueckeswagen.de melden. Die Stadt nimmt dann Kontakt auf und wird die Wohnung besichtigen.

Die Geflüchteten, die in Hückeswagen ankommen, benötigen zudem vielfach Unterstützung bei den täglichen Aufgaben. „Dabei ist natürlich die Sprache häufig eine große Hürde“, sagt der Bürgermeister. Die Stadt freue sich daher, wenn sich Menschen mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen melden würden, um Geflüchtete zu unterstützen. Auch hier reicht eine E-Mail an helfen@hueckeswagen.de.