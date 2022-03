Hilferuf aus der Landeshauptstadt : Kreis Kleve nimmt 100 Ukraine-Flüchtlinge aus Düsseldorf auf

Ukraine-Flüchtlinge in Berlin. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Kreis Kleve Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine treffen in Deutschland ein. Aus der Stadt Düsseldorf erreichte nun ein Hilferuf den Kreis Kleve, weil dort alle Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Etwa 100 Flüchtlinge sollen nun im Kreisgebiet untergebracht werden.

Mit Hochdruck wird beim Kreis Kleve und in den Städten und Gemeinden an der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine gearbeitet. In den ersten Tagen kamen die Menschen zumeist noch bei Verwandten, Freunden oder Privatpersonen unter und benötigten eher ergänzende öffentliche Hilfen. Nun nimmt die Flüchtlingswelle mehr und mehr Fahrt auf. Beim Kreis Kleve koordiniert das Kommunale Integrationszentrum (KI) die Absprachen mit den Städten und Gemeinden.