Hückeswagens SPD-Fraktionschef Jürgen Becker zur neuen Legislaturperiode : „West 3 kann ein Vorzeigeprojekt werden“

SPD-Fraktionschef Jürgen Becker erhofft sich, dass das neue Gewerbegebiet West 3 in Vorreiter in Sachen Umweltschutz und Klimaneutralität wird. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Becker blickt im Interview auf die Herausforderungen in der neuen Legislaturperiode. In der Corona-Krise sieht er auch einige Chancen. Große Hoffnungen setzt er ins Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Herr Becker, die SPD musste einige Verluste bei der Kommunalwahl hinnehmen. Wie erklären Sie sich diese?

Jürgen Becker Natürlich spielt bei Kommunalwahlen auch der Bundestrend eine Rolle. Kommt die Politik der SPD aus Berlin gut an, profitieren wir auch bei der Wahl in Hückeswagen. Für viele junge Menschen und Neuwähler sind aktuell Klimaschutz und Fridays for future sehr wichtig, und offensichtlich trauen sie eher den Grünen eine innovativere Klimapolitik zu. Wir müssen uns aber fragen, welche Fehler wir im Wahlkampf gemacht haben. Viele Kandidaten der SPD haben sich zum ersten Mal aufstellen lassen. Daher wollten wir uns mit Plakaten und Bildern bei Facebook bekannt machen. Zudem haben wir uns mit unseren Wahlaussagen grundsätzlich daran orientiert, was in und für Hückeswagen möglich ist. Irgendetwas zu versprechen, was sowieso auf ganz anderen Ebenen entschieden wird, haben wir konsequent unterlassen. Beides wurde an der Wahlurne nicht entsprechend honoriert. Offensichtlich müssen wir unsere kommunalen Themen besser präsentieren und mit allen Bürgern intensiver ins Gespräch kommen. Ob Entscheidungen der letzten Legislaturperiode, etwa zum Schulneubau, dazu geführt haben, uns nicht zu wählen, kann ich abschließend noch nicht bewerten.

Jürgen Becker ist der neue Fraktionschef der SPD im Stadtrat und Nachfolger von Jürgen Grasemann, der nicht mehr zur Kommunalwahl angetreten war. Foto: SPD

Info SPD stellt acht Mitglieder im Stadtrat Wahl Bei der Kommunalwahl am 13. September bekam die SPD 1390 der insgesamt 7042 gültigen Stimmen. Damit entfielen 19,7 Prozent der Stimmen auf die Sozialdemokraten, die mit acht Mitgliedern in den neuen Stadtrat einzogen. Novum Erstmal waren die Sozialdemokraten nicht mindestens zweitstärkste Kraft – den Rang haben ihnen die Grünen abgelaufen, die auf 20 Prozent der Stimmen kamen. www.spd-hueckeswagen.de

Welche Themen sind für die SPD in der neuen Legislaturperiode wichtig?

Becker Die Themen haben sich seit der Kommunalwahl nicht geändert. Ein kommunales Ärztezentrum bietet eine Möglichkeit, den drohenden Hausärztemangel zu begegnen. Die Chancen, die uns das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) bietet, müssen wir nutzen. Beim Umwelt- und Klimaschutz müssen wir alle viel mehr tun. Die Corona-Krise macht Vieles noch deutlicher. Unsere Schulen müssen so ausgestattet werden, dass guter digitaler Unterricht möglich ist. Hierzu zählen die digitale Infrastruktur und das Wissen, damit umgehen zu können. Die Folgen für unser soziales Gefüge durch die Pandemie werden eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Hier müssen wir etwa mit Streetworkern und Schulsozialarbeit Möglichkeiten schaffen, diesen Problemen entgegenzutreten.

Corona hat die Menschen vor große Herausforderungen gestellt – wie sehen Sie Hückeswagen in diesem Zusammenhang aufgestellt?

Becker Zunächst einmal, möchte ich mich bei allen Mitarbeitern in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten, allen Ärzten, Physio- und Ergotherapeutinnen ganz herzlich bedanken. Ihre Arbeit ist deutlich mehr wert als Applaus! Eine große Herausforderung wird die Umstellung auf gut funktionierenden digitalen Unterricht in unseren Schulen sein. Eine veränderte Organisationsstruktur der Arbeitswelt bedeutet viel mehr Homeoffice bei gleichzeitig steigender Dienstleistungsqualität. Bürokratische Entscheidungsprozesse müssen digital schneller und besser werden. Der Wille zum Umbau der Stadtverwaltung ist deutlich erkennbar. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht das soziale Miteinander vernachlässigen. Hier stimmen mich die vielen Vereine und ehrenamtlichen Helfer und Dienste zuversichtlich, die aktiv etwas gegen die soziale Vereinsamung unternehmen.

Welche Chancen liegen im ISEK?

Becker Die vorgeschlagenen und teilweise schon vorgestellten Projekte – Altstadt, Schloss und Bever-Talsperre – haben gezeigt, dass sich hier die einmaligen Gelegenheiten bieten, unsere Schloss-Stadt für Bürger und Touristen attraktiver zu gestalten. Ohne die projektbezogenen Mittel aus dem ISEK können wir uns diese zukunftsorientierten Veränderungen gar nicht leisten. Mit den Zielen, die wir mit den innovativen Ideen verfolgen, soll die Altstadt lebenswerter werden und einen deutlichen Schub für Einzelhandel und Gastronomie erzeugen. Das Schloss soll durch eine teilweise veränderte Nutzung wieder zu unserem historischen Mittelpunkt werden. Die fast unendlichen Möglichkeiten an der Bever-Talsperre sollen genutzt werden, damit hier ein touristischer Bereich entsteht, von dem eine immense Strahlkraft für die Stadt und die Region ausgeht.

Und welche Möglichkeiten Sehen Sie in der Digitalisierung?

Becker Die zwingend notwendigen Veränderungen zur Digitalisierung in unseren Schulen hat uns die Corona-Krise deutlich gezeigt. Gleichzeitig konnten viele erleben, dass Homeoffice häufig eine echte Alternative zum herkömmlichen Arbeitsplatz darstellt. Dies kann aber nur der Einstieg in eine völlig neue Arbeits- und Lebenswelt sein. Begriffe wie Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Internet of Things, E-Health und E-Government werden unser Leben zukünftig maßgeblich verändern. Wir sollten damit beginnen, diese Veränderungen als Chance zu verstehen. Hier sind alle gefragt. In Schulen, Vereinen, am Arbeitsplatz, in Politik und Verwaltung muss jede Entscheidung die Vorteile einer Digitalisierung berücksichtigen.

Für wie wichtig halten sie das neue Gewerbegebiet West 3?

Becker Die Nachfrage nach Gewerbeflächen hat gezeigt, dass weiterhin ein hoher Bedarf vorhanden ist. Dem können wir durch West 3 nachkommen und somit zukünftig durch weitere Ansiedlung von Betrieben Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen generieren. Die Vermarktung der Gewerbeflächen wird aber auch aufzeigen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert. Die digitale Infrastruktur und eine sehr günstige Verkehrsanbindung sprechen für West 3. Wenn wir jetzt noch von Seiten der Stadt und HEG West 3 zu einem umweltfreundlichen oder möglichst klimaneutralen Gewerbegebiet werden lassen, wird es zum Vorzeigeprojekt.

Wie wollen Sie die Jugend in Hückeswagen ansprechen und ins Boot holen?

Becker In vielen Gesprächen wurden immer wieder Wünsche geäußert, dass wir in Hückeswagen Möglichkeiten bräuchten, wo man sich trifft und etwas machen kann. Der Skatepark etwa wird von allen Altersgruppen genutzt und angenommen. Vergleichbares sollten wir in den Wupperauen initiieren. Ein Bolz- und Basketballplatz, ein Pavillon und ein „Wupperstrand“ könnten den Bereich zum Ort der Begegnung werden lassen. Eine „Jugendkneipe“ und Proberäume für Bands stehen aber auch auf der Wunschliste weit oben. Gleichzeitig ist aber auch erkennbar, dass „unsere Jugend“ wieder politischer wird. Dies müssen alle demokratischen Parteien nutzen. Digitalisierung und insbesondere Klimaschutz werden wir nur mit einer begeisterungsfähigen, engagierten Jugend umsetzen.

Wie beurteilen Sie bisher die Arbeit in einem deutlich vergrößerten Stadtrat?

Becker Durch den Lockdown wurden die meisten Sitzungen gestrichen, verschoben oder in deutlich kleinerem Rahmen durchgeführt. Daher ist die Arbeit des deutlich größeren Stadtrates kaum zu bewerten. Für mich war und ist aber nicht die Größe des Rates entscheidend, sondern wie sich die Mitglieder an Diskussionen und Entscheidungsprozessen beteiligen.

Befürchten Sie eine veränderte Stimmung, weil erstmals auch die Rechtspopulisten der AfD vertreten sind?