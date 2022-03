Große Spendenbereitschaft in Hückeswagen : Auch Löwen-Grundschüler spenden

Eine DRK-Transporter brachte die Kleiderspenen am Sonntagmittag nach Weeze am Niederrhein. Foto: Löwen-Grundschule

Hückeswagen In drei Tagen war eine Ladefläche voller Kartons und Säcken mit Kleidung gefüllt.

Claudia Sträter ist stolz auf ihre Schulgemeinde: Am Donnerstag erst war ganz spontan eine Sammelaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet worden. Bis Sonntagmittag waren dann so viele Kartons und Säcke mit Kleidung für Frauen und Kinder zusammengekommen, dass die Ladefläche eines Transporters komplett damit bedeckt war, berichtet die Schulleiterin. Die Kleiderspenden sind inzwischen im niederrheinischen Weeze angekommen, wo das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Flüchtlingsunterkunft für Ukrainerinnen und ihre Kinder aufgebaut hat.

Der Mann einer Lehrerin der Löwen-Grundschule ist bei einer Einheit der Freiwilligen Feuerwehr in Remscheid, die beim Aufbau der Flüchtlingsunterkunft geholfen hatte. Sie hatte daher die Aktion ins Rollen gebracht. Am vorigen Donnerstag kam dann die Idee auf, das DRK zu unterstützen: Über die Online-Plattform Sdui für Schulen und Kindergärten wurden alle Eltern informiert und gefragt, ob sie Kleidung für Frauen und Kinder abgeben könnten.

Und die Spendenbereitschaft war offenbar groß: Am Freitag und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr, kamen viele Grundschüler mit ihren Eltern, die ausrangierte Kleidung zum Schulgelände brachten. „Da waren ganz viele tolle Sachen dabei“, versichert Claudia Sträter. „Vor allem waren die Sachen toll sortiert worden.“ Nämlich nach Kleidung und Größen. So hatten die freiwilligen Helferinnen und Helfer wenig Arbeit. Dafür gab es am Montagmorgen gleich auch ein entsprechendes Lob vom DRK in Weeze. Auch Schuhe hatten Eltern und Schüler gespendet, sogar für ganz kleine Kinder.