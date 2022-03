Kleve : Tafel baut Unterstützung für Flüchtlinge aus

Kleve Nach wie vor steht die Klever Tafel für die Bedürftigen der Stadt bereit. Mit dem Blick auf die eintreffenden Flüchtlinge aus der Ukraine sind die Möglichkeiten ausgebaut worden.

Zusammen mit Studierenden der Hochschule Rhein Waal und der Kolpingsfamilie Kleve werden weitere Sammelaktionen an Lebensmittelmärkten durchgeführt. So können die Klever schnell und direkt den Flüchtlingen und Bedürftigen in der Stadt helfen. Die nächste Aktion der Studierenden ist am Samstag, 26. März, am E-center Brüggemeier, Ludwig-Jahn-Straße 7-15.